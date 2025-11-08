巨人の石井琢朗新２軍監督（５５）が７日、メトロノームを使用した独特の練習法で若手を鍛え上げた。「バッティングの中で一番大事なのはやっぱり素振り」とＧ球場の室内練習場で、２、３軍首脳陣が指導する午後組の選手らにメトロノームに合わせて３秒に１度の素振りを２０分間一度も止めずに続ける計４００スイングを課した。３組に分かれ行われたが、あまりのきつさにうめき声が響き渡った。異様な光景だった。５人が並び「