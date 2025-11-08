巨人の育成３年目・吉村優聖歩（ゆうせふ）投手（２０）が７日、左キラーに名乗りを上げた。今季３軍戦を主戦場としていた変則左腕は、阿部監督からＧ球場のブルペンで約３０分に及ぶ熱血指導を受け、「なかなか変則の左サイドはいないはず。武器をどんどん磨いていけたら」と現役時代の指揮官を苦しめた元中日・小林正人ばりの活躍を思い描いた。体をトルネードさせて腕を振る。左打席に立つ阿部監督からは「ＯＫ」と声が届く