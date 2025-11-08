Ｊ１で１３位の清水は９日、ホームで１０位のＣ大阪と対戦する。７日は静岡市内で一部非公開調整した。ＦＷ北川航也は今カード、２０１６年から１９年まで毎年ゴールを決めてきた。海外移籍やＪ２降格を挟んだため連続得点は途切れているが、６年ぶりに“セレッソキラー”ぶりを発揮する。頭に残る印象通りに仕留める。エースは「イメージ、点を取れるという感覚は大事」とうなずいた。Ｃ大阪戦はＪ２だった１６年から４年連続