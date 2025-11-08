きょうは高気圧に覆われて、西〜北日本まで広く晴れるでしょう。午後は雲が広がりやすくなりますが、天気の大きな崩れはなさそうです。九州では日付が変わる頃から雨が降り始め、あすにかけては全国的に天気下り坂となるでしょう。きょうの貴重な日差しを有効活用してください。最高気温は各地できのうより低く、特に関東は大幅に低くなる予想です。東京は最高気温１６℃と、１１月中旬並みの肌寒さを感じられるでしょう。西日本は