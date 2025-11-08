広島の2年目左腕・滝田が秋季日南キャンプ第2クール最終日の7日、腰痛を訴えて離脱した。きょう8日に帰広することが決定。3日のブルペンでは231球を投じるなど連日投げ込みを行っていた。前日6日には1年目右腕・岡本も同じく腰痛で離脱している。新井監督は「岡本にしても滝田にしても、痛めたけど、本人たちの“来年は絶対にやってやる”という意気込みは凄く伝わる」と評価した上で、「トライしているわけだから、（投げ込み