フジ・メディア・ホールディングスの清水賢治社長は、不適切な経費精算が確認されたとして、安田美智代取締役が辞任したと発表しました。フジ・メディア・ホールディングス清水賢治 社長「心よりお詫び申し上げます。再発防止に向け、引き続きガバナンスの強化を図ってまいります」フジテレビと親会社で取締役を務める安田美智代氏は2020年以降、会食費用や手土産など物品購入について事実と異なる経費精算をおよそ60件、10