市街地にとどまるクマ＝10月、盛岡市環境省は8日までに、2025年度上半期（4〜9月）のクマの出没や被害状況を明らかにした。全国の出没件数は速報値で2万792件に上り、過去5年間の同期比で最多だった。人的被害はけが人を含め99件108人。発生場所を23、24年度と比較すると、特に7月以降は人の生活圏での発生割合が7割以上と高いことが分かった。出没件数は自治体からの報告を基にまとめ、件数を公表していない北海道、生息して