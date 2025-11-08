[11.7 ラ・リーガ第12節](Estadio Manuel Martínez Valero)※29:00開始<出場メンバー>[エルチェ]先発GK 1 マティアス・ディトゥーロDF 3 アドリア・ペドロサDF 15 アルバロ・ヌニェスDF 22 ダビド・アッフェングルーバーDF 23 ビクトル・チュストMF 8 マルク・アグアドMF 10 ラファ・ミルMF 14 アレイクス・フェバスMF 17 ホサンMF 30 ロドリ・メンドーサFW 20 アルバロ・ロドリゲス控えGK 13 イニャキ・ペーニャDF 4