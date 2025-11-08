2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日本テレビ系音楽の祭典「ベストアーティスト」。11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分にて「ベストアーティスト2025」の放送が決定！総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送でお届け！今年の「ベストアーティスト」のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。