ロッテの高野脩が来季もフル稼働することを誓った。3年目の今季は37試合に登板して5勝3敗15ホールド、防御率1・84の好成績を残した。春季キャンプまで先発として準備していたが、複数イニングを投げられる左腕として開幕1軍を果たし、ロングリリーフからワンポイントまでフル稼働、イニングまたぎの登板は12球団最多で首脳陣の信頼も厚く、シーズン終盤はセットアッパーも務めた。社会人出身の27歳の左腕に来季について尋ねる