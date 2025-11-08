韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に出場する侍ジャパンは7日、宮崎での強化合宿2日目に臨んだ。家庭の事情のため合流が遅れていた巨人の岡本が、きょう8日の練習から参加する。宮崎合宿に備え、ジャイアンツ球場などで調整を続け、この日に宮崎入り。来年3月のWBCでも主軸として期待がかかる右打者がチームに加わる。10日の広島との練習試合出場について、井端監督は「本人