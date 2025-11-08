韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に出場する侍ジャパンは7日、宮崎での強化合宿2日目に臨んだ。投手、内野手の連係プレーでは、バッテリーだけでなく二遊間を守る選手もサイン伝達機器「ピッチコム」を使用した。二塁けん制の際は、二塁手か遊撃手からサインを出すのが一般的。ピッチコムを使う場合は、捕手がボタン操作したサインを投手、内野手は受信機から音声で受け取る。