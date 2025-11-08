ポスティングシステムでのメジャー挑戦を希望している西武・今井について、広池本部長は「今日は（発表など）何もないです」とした上で「（代理人と）やりとりはしている。電話、オンラインでもできるし、常にやっている」と言及。球団はポスティングを容認する方向で最終的な調整に入っており今後、今井本人と話をして結論を出す見通しだ。