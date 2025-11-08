来月27日にサウジアラビアで開催される大型興行の国内発表会見が7日、都内で行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）ら出場する日本人6選手が登壇した。来年5月に東京ドームでの対戦が計画され、今回の興行で初競演を果たす中谷潤人（27＝M・T）とは目を合わせることなく、早くも緊張感を漂わせた。ともに前哨戦での勝利を誓い、無敗での再会を見据えた。金屏風（びょうぶ）の前に甲冑（かっちゅう