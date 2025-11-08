ヤクルトの茂木が新人のサポートを約束した。ドラフト1位・松下（法大）は桐蔭学園の後輩にあたり「うれしい気持ち。ドラフト直後に連絡をくれた。できる限りのことはしてあげたい」。6位・石井（NTT東日本）の兄・一成（日本ハム）は早大の1学年後輩で「弟がヤクルトに指名されたので、よろしくお願いします」と連絡があったという。「同じ内野手なので競争に負けないように」と競い合いながら高め合う。