『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』が、日本テレビ系にて11月29日に第一部、第二部の構成で放送されることが決定。第一部として同日15時55分からの1時間、放送が拡大する（※関東ほかで放送）。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、総勢約40組のアーティストが登場する。【写真】司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナ2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回