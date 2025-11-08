歌舞伎俳優・市川團十郎の長男、勸玄くん（市川新之助、１２）。急成長した最新姿に驚く声が寄せられている。團十郎は７日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「最近うちのお米は新之助です。美味しいよ」と投稿。イメージキャラクターを務める勸玄くんが、今月３日に新潟米「新之助」のイベントに参加した様子を紹介した。勸玄くんはスーツ姿で、お米を手にポーズ。幼い印象はすっかり消え、色気も漂う。フォロワーは「お