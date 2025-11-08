過去10年で傾向を探る。☆前走着順1着は【6・7・8・63】、2着は【3・0・0・12】で前走好走組を素直に信頼していい。6着以下は2着が2度あるのみ。☆前走クラス勝率が高いのは新馬組【3・1・1・17】。G3組は【4・5・3・23】、オープン特別組は【3・2・3・25】。一方で未勝利組、1勝クラス組は白星がなく苦戦している。☆人気1番人気【3・2・1・4】、2番人気【3・0・0・7】と人気馬がまずまずの信頼度。一方、8番人気以