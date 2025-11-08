芝クッション値9.4＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前13.3％、4角13.5％ダートG前4.0％、4角5.4％※金曜午前8時30分。芝は3〜4角および直線の内柵沿いに軽微な傷みがあるが、全体的に良好な状態。展開次第で結果が変わるフラットな馬場だ。ダートは含水率が低く差しが決まりやすい。