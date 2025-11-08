芝クッション値10.6＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前8.6％、4角8.3％ダートG前4.3％、4角3.9％※金曜午前10時。芝は馬場内側に傷みがあるが、おおむね良好。比較的、時計が速めでスピードが必要。ダートは乾いて力がいる。パワー型を狙いたい。