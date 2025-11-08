芝クッション値9.0＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前14.3％、4角13.2％ダートG前4.9％、4角3.3％※金曜午前9時。前開催終了後、コース内側の傷んだ部分の芝を張り替え、全体的に良好な状態。高速決着は必至、内前有利の馬場だ。ダートは小回りらしく先行馬が強い。