「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）男子ショートプログラム（ＳＰ）では今季ＧＰ初戦の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が９８・５８点でトップに立った。第２戦優勝の佐藤駿（エームサービス・明大）が９６・６７点で２位。ＧＰデビューの垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）は１２位だった。エース・鍵山が今季自己最高得点でＳＰ首位発進を決めた。ただ、スピンでのまさかのミ