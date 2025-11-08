【ベレン共同】生物の設計図が書き込まれたDNAの二重らせん構造を発見し、ノーベル生理学・医学賞を受賞した米国の分子生物学者ジェームズ・ワトソン博士が6日、死去した。97歳だった。ニューヨーク・タイムズ紙が7日報じた。