「大相撲九州場所」（９日初日、福岡国際センター）取組編成会議が７日、福岡国際センターで開かれ、日本出身力士では１９９６年の貴乃花以来となる年間４度の優勝を目指す横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝は、初日に高安（田子ノ浦）、２日目に伯桜鵬（伊勢ケ浜）と対戦する。大の里は福岡市内の部屋宿舎で四股、てっぽうなどで体を動かした。ロンドン公演を経て、普段と異なる調整が求められる。一層大きくなった体で「初日