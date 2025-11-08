元テレビ東京アナウンサーで現在フリーの福田典子（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。交際を宣言した元横綱・貴乃花光司と元フジテレビアナウンサー・河野景子元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一のブランドであるMr.HANADAの靴を着用した姿を披露した。【写真あり】「ええ、履いていますよ例の靴」元テレ東・福田典子アナ、交際相手・花田優一のブランド靴着用で笑顔福田は、7日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時