山本をはじめドジャース先発陣には駒が揃っているが…(C)Getty Imagesメジャーリーグはオフシーズンを迎え、ここからは各球団の戦力補強に注目が集まっていく。中でも、ワールドシリーズを制したドジャースが例年、大物選手を獲得していることで、今オフもさまざまな可能性が囁かれてきている。【動画】胸が熱くなる…山本由伸と佐々木朗希の試合後の抱擁をチェックその中で、今季後半からポストシーズンに至るまで、強固な陣