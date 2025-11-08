「侍ジャパン強化合宿」（７日、宮崎）野球日本代表「侍ジャパン」が７日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向け、宮崎市内で強化合宿２日目を終えた。森下翔太外野手（２５）＝阪神＝は「真面目に立ち振る舞っても自分らしくない」と、チームの盛り上げ役「熱男」襲名に名乗り。元祖でもある松田宣浩野手総合コーチ（４２）も、牧との“中大コンビ”にムードメーカーとし