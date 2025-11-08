ＤｅＮＡの木村洋太球団社長が７日、横須賀市内で取材に応じ、今オフ去就が注目されていた藤浪晋太郎投手（３１）との来季契約が合意間近であることを明かした。木村球団社長は戦力補強プランも明かした。海外ＦＡ権の行使を検討している桑原将志外野手（３２）には「功労を考えたふさわしいオファーは出したい」と説明。すでに何度か交渉の場も設けられたといい、全力で慰留していく考えだ。今オフのＦＡ市場への参戦は消極