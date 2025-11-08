「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）女子ＳＰは今季で競技引退を表明している２２年北京五輪銅メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季自己最高となる７７・０５点でトップに立った。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は５６・７２点で９位、樋口新葉（ノエビア）は５３・１５点で１０位と出遅れた。男子は鍵山優真（２１）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が９８・５８点で首位発進した。