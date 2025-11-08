「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第２日」（７日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）２アンダー、２５位からスタートした荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝がこの日７バーディー、１ボギーの６６で回り、通算８アンダー、７位に浮上した。首位は申ジエ、畑岡奈紗の通算１１アンダー。年間女王を目指す佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝はこの日６６、通算９アンダーの４位と好位置につけている。荒木は前半５バーディーとチャージ