ユーチューバーでタレントのフワちゃんが７日に東京・後楽園ホールで開催された女子プロレス団体「スターダム」の大会に電撃登場してプロレスでの活動再開を表明し、スターダム入団も明かした。昨年８月、タレント・やす子に対するＸへの不適切投稿で活動を休止していた。フワちゃんは会場が騒然となる中、青いコスチューム姿で入場。騒動を陳謝し「改めなければならないことがたくさんあり、猛省しております」と述べた。休止