結婚を機に両親や祖父母から、お祝い金や新生活の支援としてまとまったお金を受け取ることは珍しくありません。 このとき、「結婚資金として贈与を受けた場合は贈与税が非課税になる」と聞いたことがある人も多いでしょう。では、そのお金を新居の購入やリフォーム費用に充てた場合も、非課税の対象となるのでしょうか。 本記事では、結婚関連の贈与税の特例制度について適用範囲や注意点を整理します。