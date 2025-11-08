嵐の櫻井翔（４３）が２９日放送の日本テレビ系音楽の祭典「ベストアーティスト２０２５」（第１部＝後３・５５、関東ほかで放送。第２部＝後７・００）で総合司会を務めることが７日、分かった。司会はフリーアナウンサーの羽鳥慎一（５４）、タレントのバカリズム（４９）、同局の市來玲奈アナ（２９）が務める。２５回目となる今年は２部構成、計５時間の生放送。総勢約４０組のアーティストが出演し、今年のヒット曲を中心