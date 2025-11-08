阿部巨人の外野バトルに新たな刺激が加わった。１０月２３日のドラフトで育成５位指名したオイシックス・知念大成外野手（２５）が７日、ＧタウンとＧ球場室内での秋季キャンプに合流。まだ仮契約前だが、学生や社会人でなければ、この時期に練習参加できる点を生かして異例の形が実現した。外は真っ暗となった午後５時。ＧタウンとＧ球場の室内で約８時間の猛練習を終えると知念はへとへとになった。秋季キャンプ初参加で“プ