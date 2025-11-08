元バレーボール全日本女子の狩野舞子さんが、同世代の元アスリートとの２ショットを公開した。狩野さんは８日までに自身のインスタグラムを更新。「同い年の佑ちゃんにも会えた控え室隣だったから突撃してきました笑あの夏からもうすぐ２０年…？信じられない」とつづり、元日本ハムの斎藤佑樹氏と並んでピースするショットをアップした。この投稿にファンからは「感慨深い…！笑」「同い歳なの？！」「同じ世代とは知ら