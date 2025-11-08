「侍ジャパン強化合宿」（７日、宮崎）侍ジャパンでの正捕手が見えてきた。阪神の坂本誠志郎捕手（３１）が７日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ド）に向けた強化合宿で巨人の大勢投手（２６）からキャッチング技術を大絶賛された。村田善則バッテリーコーチ（５１）も捕手としての総合力の高さを評価。１０日の練習試合・広島戦に出場予定で、持ち味を生かして競争を勝ち抜く。