「侍ジャパン強化合宿」（７日、宮崎）来年３月に控える第６回ＷＢＣ本戦に向け、正捕手争いは新ルール対応が重要なカギになる。井端弘和監督（５０）は１０月８日の選出メンバー発表会見で、坂本に加え中村、若月、岸田の４人を選出した理由として「ピッチクロック、ピッチコムを経験してほしい」と話していた。本大会から新たに導入されるメジャールール。ブルペンに入った平良が「一度、首を振っても厳しい」と話すように