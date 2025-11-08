「オリックス秋季キャンプ」（７日、高知）“無死満塁斬り男”のオリックス・山崎颯一郎投手（２７）が７日、高知市で行われている秋季キャンプ２日目で初のブルペン入り。挑戦中の新球カーブを披露するなど存在感をアピールした。「やりたいことを試した。今、一番練習したいのはカーブでコントロールをつけていきたい」今季２８試合の登板にとどまるなど、ここ２年は不振の右腕だが、浮上の契機はつかんだ。９月に２日連