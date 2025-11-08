侍ジャパンの阪神捕手・坂本はブルペン入りした大勢の球を受け、驚愕（きょうがく）の表情を浮かべた。「捕るのに必死で。球も速いし、フォークも速いし、よく動く。凄いボールを投げてくるなと思って、捕っていました」。サイン伝達機器「ピッチコム」を使用して11球。投球後にも数分間、意見を交換するなど“TGバッテリー”の結束を深めた。「普段捕っていないピッチャーのボールを捕るという難しさはありますけど、しっかりや