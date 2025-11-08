阪神・山田脩也内野手（20）が、安芸キャンプの“守役”に名乗りを上げた。7日に第2クール第2日を迎えた高知県安芸市での秋季キャンプ中に、チームは中日との練習試合を2試合行う。藤川球児監督（45）が生チェックする前で力を付けた守備をアピールし、来季の遊撃争いに割って入る構えだ。山田がグラウンドを引き揚げるころには日が沈みかけていた。特守でノックの雨あられを受け一日を締めくくった。しかし、表情に疲労感はな