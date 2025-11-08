阪神からドラフト4位指名を受けた神村学園・早瀬朔投手（18）が7日、鹿児島県いちき串木野市内の同校で畑山俊二統括スカウトらから指名あいさつを受けた。兵庫県丹波市出身で、虎党一家に生まれた右腕は、甲子園での登板を熱望した。「応援が凄いので、それをプラスに変えて投げたい」その聖地が“敵”になった瞬間をマウンドで経験したことがある。2年夏、甲子園大会準々決勝の大社（島根）戦だ。「ほとんどの応援が大社側