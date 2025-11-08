強制性交罪で懲役4年の実刑判決を受け、服役していた俳優の新井浩文（46）が俳優復帰する。12月22〜28日に東京・下北沢のザ・スズナリで上演される赤堀雅秋（54）の一人舞台「日本対俺2」に日替わりゲストとして出演する。7日までに同舞台の公式サイトで発表された。最終日の28日に出演を予定している。新井は2018年に派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交容疑で逮捕。20年12月に懲役4年の実刑判決が確