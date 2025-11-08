約２年半ぶりに芸能活動を再開したタレントの小島瑠璃子。久々に公の場に現れた姿に多くの反響が寄せられた。小島は６日に東京・元麻布の中華人民共和国大使館で行われた日中合作のドキュメンタリー映画「名無しの子」（７日公開、竹内亮監督）完成披露試写会にゲスト出席。公の場は２３年５月以来、なんと９０１日ぶりだった。サラサラの金髪に、ブラウンのワンピース衣装。上半身はタイトなシルエットで、スタイルの良さは