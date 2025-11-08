１２月２７日にサウジアラビアで行われる興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」の国内向けの開催発表会見が７日、都内で行われた。来年５月に東京ドームでのスーパーファイトが計画されている世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人が並んで会見に臨んだ。同興行で“初競演”となる両者は壇上で言葉を交わすこともなく、静かに火花を散らし、尚弥は「５月のビッグマッ