フリーアナウンサーの福田典子（34）が7日、TOKYOMX「5時に夢中！」に生出演し、元横綱・貴乃花の花田光司さん（53）の長男でタレントの花田優一（30）と交際中だと明かした。一般男性の夫と離婚したと説明した上で「私が疲弊していた時に支えになってくれて、友達から今の形（交際）に変わった」と説明。同棲しているという。花田の母で元フジテレビアナウンサーの河野景子（60）とは面識があり「景子さんと呼んでいます