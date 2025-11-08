「阪神秋季キャンプ」（７日、安芸）新任の阪神・桑原謙太朗投手コーチ（４０）が７日、高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流した。初日は練習を見つめる時間が長かった中、ブルペンでは選手の質問にすぐさま応じた。現役時代に相手打者を苦しめた伝家の宝刀・スライダーを早速、育成選手の松原快投手（２６）に伝授した。静寂のブルペンで、投球練習をじっと見つめていた桑原新コーチ。松原から声をかけられると、