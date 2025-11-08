がんと闘う母親の力になれればと、おかやまマラソンで初めての完走を目指す女性です。 【写真を見る】【おかやまマラソン】がんと闘う母に見せたい走りきっかけをくれた母への恩返しを完走で【岡山】 がんと闘いながら完走を続ける母の姿 岡山市に暮らす上岡瑠奈さん、25歳です。おかやまマラソンに出場するのは去年に続き2回目。 今年完走する姿を見せたい人がいます。 （上岡恵美子さん）「頑張って」 （上岡瑠奈さん）