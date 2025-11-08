上海市で5日、第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が開幕した。新華網が伝えた。今回の輸入博では、中国館で「十四五」期間における全面的な改革の深化と高水準の対外開放の最新成果が展示されており、さまざまな科学技術成果が注目を集めている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）