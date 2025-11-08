１１月７日の北海道内は冬型の気圧配置が強まり、札幌は平地でも雪が降りました。また、峠ではスリップが原因とみられる事故も発生しています。旭川市内では車の上に積もるほどの雪が降りました。７日の道内は上空に１１月下旬から１２月上旬並みの寒気が流れ込み、平地でも雪となりました。札幌市でも昼ごろから雪が降り始めました。（阿部記者）「札幌市西区ではみぞれが降ったりやんだりしています。道路脇には積もっています」