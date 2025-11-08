DeNA・木村洋太球団社長が、去就が注目される藤浪について言及した。「我々としての気持ちは伝えてますし、提示するものを提示して、あとはいつ発表できるかという温度感かと思っています」と契約合意が間近であることを明かした。藤浪は7月にDeNAと今季終了までの契約で入団していた。また、海外FA権の行使を検討している桑原については「何度もコミュニケーションを取る中で、本人がどういう結論を出すか待っているところ